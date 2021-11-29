В Тбилиси должны продолжить рассмотрение дела против бывшего президента Михаила Саакашвили

Он проходит обвиняемым по делу о разгоне митинга в 2007 году. Гособвинение утверждает, что во время разгона оппозиционных протестов в грузинской столице спецназ незаконно использовал резиновые пули.

Также, сотни человек были избиты. Помимо этого, в тот же день, как отмечали прокуроры, по заданию президента отряд спецназначения полиции ворвался в здание телекомпании «Имеди», после чего вещание было остановлено, а контроль над эфиром перешёл к властям.

Предыдущее заседание по этому делу прошло 10-го ноября. Бывший президент не участвовал в слушаниях даже дистанционно. Пенитенциарная служба отказалась его перевозить в том числе из опасений за состояние здоровья политика.

Он тогда более месяца держал голодовку с требованием выпустить его из-под ареста. Позже Саакашвили её прекратил. Бывший президент сказал, что эта голодовка «уже становится оружием русских и действующего правительства».

Вчера вечером консилиум врачей заключил, что у политика синдром посттравматического стрессового расстройства, связанный с насилием и нахождением в тюрьме. Также специалисты утверждали, что из-за голодовки у Саакашвили развилось неврологическое расстройство.

Бывший президент был арестован в начале октября, когда впервые за восемь лет вернулся в Грузию. Ему в республике ранее предъявили обвинения по нескольким уголовным делам.