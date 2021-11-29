Страны НАТО начнут крупнейшие учения по кибербезопасности

Учения в области киберзащиты станут первыми с начала пандемии коронавируса. В них примут участие 30 стран военного альянса и 4 государства-партнёра. Это Швейцария, Ирландия, Швеция и Финляндия.

Манёвры проведут с целью усилить способность Североатлантического союза противодействовать угрозам в киберпространстве. Прежде всего, они исходят от России и Китая, говорят в США.

В последнее время страны Запада неоднократно обвиняли Москву в причастности к масштабным хакерским атакам на правительственные учреждения США и стран Евросоюза.

Российские власти обвинения отрицают. В ходе учений страны НАТО также отработают технические и операционные процедуры, взаимодействие друг с другом и проверят возможности киберзащиты альянса и национальных электронных систем.

Крупнейшие учения по кибербезопасности продлятся до субботы.