Шахта «Листвяжная» в Кузбассе начинает выплаты семьям погибших в результате аварии

Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства, сказали в пресс-службе предприятия. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей единовременной выплаты.

Каждый член семьи лично получит еще по 1 миллиону. «В среднем каждая семья получит более 6 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.

Кроме того, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации.

Также будут погашены все виды кредитов семей. Напомню, в результате взрыва и пожара на шахте 25 ноября погиб 51 человек, 76 пострадали.