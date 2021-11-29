Работники бразильских авиакомпаний начнут бессрочную забастовку

Пилоты и бортпроводники требуют, чтобы им повысили заработную плату. По их словам, в Бразилии наблюдается высокий уровень инфляции, однако индексации не было уже два года.

Кроме того, с момента начала пандемии и снижения количества авиаперевозок оплата труда была значительно снижена. Сейчас же, когда ситуация постепенно улучшается, становится очевидно, что они получают недостаточное жалование.

Теперь же они будут бастовать, пока руководство авиакомпаний не согласится на их требования. При этом, как отмечает профсоюз работников, из уважения к пассажирам и гражданам страны они намерены ежедневно отправлять половину штата работников на службу.

Руководство авиакомпаний пыталось выйти на диалог с представителями профсоюза, направив им встречное предложение о частичной индексации зарплат, однако там его отклонили.

Согласно официальным данным, в прошлом году уровень инфляции в Бразилии составил почти 4,5%. По предварительным прогнозам в этом году она увеличится до 10%.