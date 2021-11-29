Суд должен рассмотреть жалобы на приговор экс-полицейских, которые получили сроки по делу Голунова

Их признали виновными в фальсификации доказательств. Апелляции на решение Мосгорсуда подали все осуждённые по этому делу, в том числе и бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Денис Коновалов, который, признав вину, ранее не собирался оспаривать это решение. Его адвокат Андрей Губкин говорил «Интерфаксу», что подаст жалобу с надеждой сократить срок.

Бывший оперативник получил меньше всех — пять лет лишения свободы. Самое же суровое наказание Мосгорсуд назначил бывшему начальнику отдела наркоконтроля того УВД Игорю Ляховцу — двенадцать лет колонии и еще пять лет запрета занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

Полицейские получили сроки, поскольку суд установил, что Ляховец и его подчинённые подложили журналисту Ивану Голунову запрещённые вещества, после чего было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Следствие утверждало, бывшие сотрудники МВД сделали это из корыстных побуждений и желания продвинуться по службе.

Иван Голунов ранее говорил, что не намерен подавать жалобу на приговор полицейским. Однако, он утверждает, что заказчик преступления так и не был найден и наказан.