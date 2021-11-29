В Москве ожидается резкое похолодание в первый день зимы. 1 декабря температура опустится до минус пяти градусов, а в области — до минус семи. При этом возможна гололедица, снег, метель, ветер будет юго-западный, с порывами до 17 метров в секунду, пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. Синоптики отмечают, что похолодание быстро пройдет — уже второго декабря температура в столице поднимется до плюс пяти градусов.
2021-11-29T05:12:32+03:00
2021-11-29T05:12:32+03:00
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05:12, 29 ноября 2021
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