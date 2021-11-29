Президент Сербии Александр Вучич заявил о попытках вытеснить Россию с газового рынка Европы. По его словам, европейцы не запускают газопровод «Северный поток — 2» из-за давления США, в то же время в Европе не хватает 70 млрд куб. м газа. Вучич добавил, что Сербия сэкономила около одного миллиарда евро за счет цены на газ, установленной на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе.

Согласно контракту, который действует с 2012 года и истекает в конце нынешнего, Сербия закупает российский газ по цене 270 долларов за 1 тыс. куб. м. Президенты договорились о продлении соглашения на полгода на прежних условиях. Эта цена является одной из самых низких. Более выгодные условия у Белоруссии.