Ассоциация туроператоров России заверила, что Египет остается открытым для посещения российских туристов. Правительство и оперативный штаб не рассматривают возможность приостановки авиасообщения в связи с появлением нового штамма коронавируса, сообщает АТОР со ссылкой на близкий к Росавиации источник. Он напомнил, что пугавший всех «британский штамм» оказался не столь уж страшным, и Великобританию довольно быстро снова открыли. Собеседник ассоциации добавил, что новый штамм еще предстоит исследовать ученым.

Как предварительно подсчитали в АТОР, на новогодние праздники туры в Египет забронировали около 100 тысяч российских туристов, в среднем стоимость тура составила 80 тысяч рублей на двух человек.