Свыше 400 болельщиков ЦСКА, по данным Sport24, были задержаны после матча с «Зенитом». Игра 16-го тура РПЛ прошла минувшим вечером на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась победой клуба из Петербурга со счетом 2:0. После матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками армейцев из-за устроенного файер-шоу, а затем стала задержать фанатов на выходе и отправлять в автозаки. В РПЛ заявили о намерении тщательно расследовать данный инцидент. В свою очередь, в ЦСКА подчеркнули, что постараются помочь тем, кто не был причастен к произошедшему, а также пообещали предоставить юридическую консультацию для болельщиков.