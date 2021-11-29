На Красной площади в Москве заработал ГУМ-каток. В рамках открытия 16-го сезона фигуристы Петр Чернышев, Татьяна Навка и Маргарита Дробязко выступили с отрывком из ледового шоу «Лебединое озеро». В числе почетных гостей мероприятие посетил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с катком работу начала традиционная ГУМ-ярмарка. Каток будет работать ежедневно с 9 до 23 часов. Во время сеанса там могут находиться не более 450 человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о возобновлении работы уличных фестивалей в столице. По его словам, город уже украшается, и фестиваль «Путешествие в Рождество» состоится обязательно.