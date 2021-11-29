Власти Израиля разрешили службе общей безопасности страны отслеживать геолокацию инфицированных новым штаммом ковида

Власти Израиля разрешили службе общей безопасности страны отслеживать геолокацию инфицированных новым штаммом коронавируса «омикрон». Решение, одобренное правительством, будет действовать до 2 декабря, передает портал Times of Israel. По его данным, в канцелярии премьера подчеркнули, что программу приостановят в случае «широкой вспышки». Нововведение вызвало бурную дискуссию в парламенте. Там, в частности, отметили, что «это красная черта и плохо для демократии».

Накануне Израиль на две недели закрыл въезд в страну для всех иностранцев из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Исключение сделают только для тех, кто получил специальное приглашение от правительственной комиссии.