Стендап-комик Руслан Белый сообщил об отмене своих концертов по требованию властей. По его словам, осенью у него были сорваны три из пяти запланированных выступлений в России. Артист рассказал в ютьюбе, что организаторы говорили ему о негласном запрете властей, а в Петербурге официально объявили, что в последний момент концерт не согласовал городской комитет по культуре. Белый связывает происходящее с записью своих выступлений, в которых он часто шутит на политические темы.