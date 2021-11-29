Стендап-комик Руслан Белый сообщил об отмене своих концертов по требованию властей. По его словам, осенью у него были сорваны три из пяти запланированных выступлений в России. Артист рассказал в ютьюбе, что организаторы говорили ему о негласном запрете властей, а в Петербурге официально объявили, что в последний момент концерт не согласовал городской комитет по культуре. Белый связывает происходящее с записью своих выступлений, в которых он часто шутит на политические темы.
2021-11-29T04:06:05+03:00
2021-11-29T04:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 29 ноября 2021
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