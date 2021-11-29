Болельщики «Спартака» поддержали фанатов ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом». В телеграм-канале Supporters Group, говорится, что фанатское общество в очередной раз пытаются выставить маргинальным, при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии. Авторы заявления недоумевают, зачем держать людей на холоде, а затем массово «упаковывать» в автозаки, если весь «стадион утыкан камерами с распознаванием лиц». Болельщики «Спартака» подчеркивают, что они оппоненты на трибунах, но все равны перед законом.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги прошел минувшим вечером на «ВЭБ-Арене» и завершился победой петербургской команды со счетом 2:0. После игры сотрудники правоохранительных органов не выпускали секторы с активными болельщиками красно-синих из-за устроенного файер-шоу в концовке встречи, а затем стали задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки. Спустя два часа после финального свистка на стадионе все еще оставались болельщики столичного клуба.