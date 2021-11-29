Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли третью подряд партию вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли третью подряд партию вничью матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Счет в матче, проходящем в Дубае, после трех партий: 1,5:1,5. Следующая партия состоится 30 ноября.

По регламенту турнира запланированы 14 партий. Матч может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета будет сыгран тай-брейк.