ВОЗ предупредила о повышенном риске повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом

Всемирная организация здравоохранения предупредила о повышенном риске повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом. Сейчас изучается эффективность существующих методов лечения и вакцин для борьбы с омикрон-штаммом. При этом в организации отметили, что нынешние вакцины остаются эффективными против тяжелого течения болезни и смерти. Является ли «омикрон» более заразным в сравнении с другими штаммами, включая «дельту», пока неизвестно, сообщили в ВОЗ. Сейчас в ЮАР проводятся исследования о том, связан ли рост заболеваемости в стране с появлением новой вариации коронавируса или на это могли повлиять другие факторы.