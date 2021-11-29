ВОЗ предупредила о повышенном риске повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом

Всемирная организация здравоохранения предупредила о повышенном риске повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом. Сейчас изучается эффективность существующих методов лечения и вакцин для борьбы с омикрон-штаммом. При этом в организации отметили, что нынешние вакцины остаются эффективными против тяжелого течения болезни и смерти. Является ли «омикрон» более заразным в сравнении с другими штаммами, включая «дельту», пока неизвестно, сообщили в ВОЗ. Сейчас в ЮАР проводятся исследования о том, связан ли рост заболеваемости в стране с появлением новой вариации коронавируса или на это могли повлиять другие факторы.
2021-11-29T03:08:55+03:00
2021-11-29T03:09:02+03:00
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03:08, 29 ноября 2021
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