В Чечне в школьную программу включили книгу об отце лидера республики Рамзана Кадырова. Ее написал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Чечни Амруди Эдилов. Как сообщает «Грозный ТВ», «в книге рассказывается о жизни и деятельности первого президента Чеченской республики. В пособии описаны подробности о его работе, политические взгляды и достижения национального лидера. Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — говорится в сюжете. Пособие поступило во все школы региона. Оно внедрено в школьную программу как дополнительный материал по изучению истории России.