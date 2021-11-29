В Чечне в школьную программу включили книгу об отце лидера республики Рамзана Кадырова. Ее написал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Чечни Амруди Эдилов. Как сообщает «Грозный ТВ», «в книге рассказывается о жизни и деятельности первого президента Чеченской республики. В пособии описаны подробности о его работе, политические взгляды и достижения национального лидера. Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — говорится в сюжете. Пособие поступило во все школы региона. Оно внедрено в школьную программу как дополнительный материал по изучению истории России.
2021-11-29T03:07:20+03:00
2021-11-29T03:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 29 ноября 2021
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