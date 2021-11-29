ЦСКА осудил действия болельщиков, которые использовали пиротехнику во время домашнего матча с «Зенитом»

Московский футбольный клуб ЦСКА осудил действия болельщиков, которые использовали пиротехнику во время домашнего матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Там отметили, что клуб пытается разобраться в ситуации и находится на связи с правоохранительными органами и фанатами, прилагая все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. В ЦСКА также пообещали обеспечить бесплатную юридическую консультацию для болельщиков. В свою очередь, Российская премьер-лига заявила о намерении провести тщательное расследование случившегося.

Встреча 16-го тура РПЛ состоялась минувшим вечером на «ВЭБ-Арене» и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в концовке матча. По информации источника ТАСС, порядка 30 из них были задержаны.