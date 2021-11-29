Программа 16-го тура Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами. В первой встрече дня «Уфа» на своем поле примет московский «Спартак», игра начнется в 17 часов. В другом матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Арсеналом», встреча пройдет в Туле и начнется в 19 часов.
2021-11-29T02:17:42+03:00
2021-11-29T02:17:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:17, 29 ноября 2021
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