Программа 16-го тура Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами. В первой встрече дня «Уфа» на своем поле примет московский «Спартак», игра начнется в 17 часов. В другом матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Арсеналом», встреча пройдет в Туле и начнется в 19 часов.