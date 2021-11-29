В расположенном на границе Белоруссии и Польши лагере мигрантов выявлен коронавирус. Один заболевший сейчас находится на стационарном лечении, медики отмечают положительную динамику. Второй — переносит инфекцию без симптомов, сообщил губернатор Гродненской области Владимир Караник в интервью телеканалу ОНТ. Он подчеркнул, что какой-то вспышки или распространения заболевания не наблюдается. Губернатор отметил, что власти организовали стационарный пункт вакцинации для беженцев, однако они почти не воспользовались его услугами. По его мнению, это связано с тем, что большое количество беженцев успели привиться до въезда в Белоруссию.