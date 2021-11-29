Русский язык со следующего года станет обязательным предметом в университетах Центральноафриканской Республики. Его будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадеру. Сейчас разрабатываются учебные программы. Отмечается, что инициатива является частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги. Как пишут издания, в январе в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем они называют обсуждение отправки в ЦАР учителей русского языка. Русский язык уже изучали в Центральной Африке во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы. В 2019 году его вновь включили в учебную программу средней школы. Студенты в ЦАР также изучают французский, испанский и китайский.
2021-11-29T02:09:03+03:00
2021-11-29T02:09:03+03:00
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02:09, 29 ноября 2021
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