Россияне начали жаловаться на проблемы с вылетом из ЮАР после обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон». Один из туристов рассказал РБК, что с такой ситуацией столкнулись не менее восьми знакомых ему людей, еще нескольких российских граждан они заметили в аэропорту. По его словам, авиакомпания Qatar Airways отменила рейс 27 ноября из Йоханнесбурга. Им пришлось приобрести обратные билеты на 1 декабря, сначала вылетев из Кейптауна в Аддис-Абебу, а затем оттуда в Москву.

Еще одна путешественница рассказала, что у нее остается билет на 14 декабря от авиакомпании Emirates через Дубай. Но перевозчик, по ее словам, объявил, что транзитные рейсы из ЮАР не будут осуществляться. Собеседница РБК отметила, что «другие страны предлагают вывозные рейсы. Россия лишь сказала искать билеты. Но через что, никто не знает — страны не пускают из ЮАР», — сказала туристка, отметив, что пока не связывалась с российским посольством.