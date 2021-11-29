Американский дизайнер и модельер Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года. Как сообщается в его официальном инстаграме, в 2019 году у него была диагностирована ангиосаркома сердца. Абло боролся с онкологическим заболеванием, не афишируя свой диагноз.

Вирджил Абло является создателем бренда Off-White. С 2018 года он также был креативным директором мужской линии бренда Louis Vuitton.