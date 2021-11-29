У заразившихся новым штаммом коронавируса заболевание протекает в легкой форме. Об этом рассказала Reuters и The Telegraph врач из ЮАР Анжелика Кутзи, в чьей клинике выявили одни из первых случаев «омикрона». По ее словам, пациенты жаловались на усталость, головную боль и ломоту в теле. Они не сообщали о потере вкуса или обоняния, а в их крови не наблюдалось значительное падение уровня кислорода. Врач также рассказала о шестилетнем пациенте, у которого зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру, однако через два дня состояние ребенка улучшилось. Медик отметила, что пока зараженные новым штаммом были молодыми и здоровыми, и допустила, что у пожилых людей симптомы могут быть серьезнее.
2021-11-29T01:07:39+03:00
2021-11-29T01:07:39+03:00
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01:07, 29 ноября 2021
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