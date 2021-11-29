Президент Чехии Милош Земан назначил главу оппозиционной коалиции «Вместе» Петра Фиалу новым премьер-министром. Церемония прошла в президентском замке Ланы при соблюдении строгих мер безопасности. Поскольку у главы государства выявлен коронавирус, он находился в стеклянном боксе. Кроме того, Земан сидел в кресле-каталке. Президента Чехии на прошлой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации в связи с хроническим заболеванием, однако в тот же день его вновь госпитализировали из-за положительного теста на COVID-19. Согласно Конституции, церемонию должен был проводить сам президент.

Ожидается, что новое правительство Чехии будет сформировано в декабре. До этого Земан должен провести встречи с кандидатами на посты министров, которых предложит Фиала.