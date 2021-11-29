Федеральный траур в связи с гибелью людей при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе не планируется. Был уже траур в регионе, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что «дело не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит», — передает «РИА Новости».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, принадлежащей компании «СДС-Уголь», произошел взрыв и пожар. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Пострадали 76 человек. В Кузбассе объявили трехдневный траур с 26 до 28 ноября, при этом еще не все тела подняты на поверхность.