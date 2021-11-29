Десятки футбольных болельщиков ЦСКА задержаны после матча с «Зенитом» в Москве. ТАСС со ссылкой на источник передает, что речь идет о примерно 30 фанатах. По данным РБК, задержанными заполнили несколько автозаков. По предварительным данным, задержания связаны с фаер-шоу, которое фанаты армейцев устроили в конце игры. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили задержания болельщиков за различные правонарушения, не уточнив их числа, а также конкретные причины задержания.

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.