Парламент Индии сегодня начнет обсуждение законопроекта о создании национальной криптовалюты

Одновременно власти страны хотят запретить оборот всех частных цифровых денег.

Индийское правительство задумалось о регулировании торговли криптовалютами, опасаясь связанного с ними мошенничества. Речь идет, в первую очередь, о нерегулируемых биржах цифровых валют. Власти считают, что, к примеру, биткоин может использоваться в отмывании денег и других видах незаконной деятельности. Недовольство Нью-Дели связано и с решением Верховного суда Индии, отменившего в марте прошлого года запрет на торговлю криптовалютой. Исключение может быть сделано для продвижения ее базовой технологии.

Эти намерения привели к панике на местных биржах. Одна из них, которая считается крупнейшей в стране, практически рухнула из-за резко возросшего числа продаж. Эксперты, впрочем, не исключают, что правительство в итоге пойдет на послабления и оставит возможность торговать криптовалютой, но этот процесс будет облагаться крайне высокими налогами.

Летом этого года одна из наиболее популярных криптовалют – биткоин – получил статус официального платежного средства в Сальвадоре. Это был первый такой случай в мире.