Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:03, 29 ноября 2021

В Вене сегодня должны возобновиться переговоры по ядерной программе Ирана

Незадолго до их начала США объявили, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.

Вашингтон может усилить давление на Иран, если Исламская республика будет использовать переговоры для того, чтобы выиграть время на реализацию своей ядерной программы. Об этом объявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли. Российская сторона считает, что давление только усилит сопротивление Тегерана. Переговоры как напоминает агентство Интерфакс, предусматривают отказ Соединённых Штатов от санкций против Ирана, которые ввёл 45-й президент Дональд Трамп и возвращение Тегерана к соблюдению условий ядерной сделки. Её Иран и шесть стран-посредников, включая Россию и США, заключили летом 2015 года. Позже Запад обвинил Тегеран в нарушении договорённостей и обогащении урана намного выше уровня, предусмотренного соглашением. Весной 18-го США вышли из сделки и возобновили санкции. Тегеран в ответ отказался выполнять условия соглашения. С апреля по июнь в Вене прошло 6 раундов переговоров, дальше их участники взяли перерыв. Он затянулся из-за выборов в Иране президента и формирования правительства.

Израиль очень обеспокоен возможностью снятия санкций с Ирана. Об этом объявил премьер страны Нафтали Беннет.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 105 6 11525 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 82 6 8976 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 122 6 14620 23.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 290 6 44860 24.11
Новости

Противники вакцинации от коронавируса сорвали экскурсию в так называемую «красную зону» в Филатовской больнице Из всех пришедших выполнять внутренние требования лечебного учреждения согласились лишь двое…

5 38 6 6341
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 35 6 6071 25.11
8читать ;смотреть
Новости

Журналистам запретили общаться с горняками, пострадавшими во время аварии на шахте «Листвяжная» Как сообщили в Кемеровской администрации, у них есть категорический приказ Минздрава лечить, а не превращать пациентов в клоунов…

5 30 6 5654
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 20215 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17585 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17590 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 38 6 8400 26.11
8читать ;смотреть
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 126 6 29309 26.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Критическая масса недоверия. ЗАО «Россия-матушка» планы на 2022 год Это точно не путь в СССР с его гарантиями в области медицины, обучения, и прочих социальных прав и социальных лифтов для граждан. Это путь к деградации, а не позитивный прогноз на следующий год…

5 45 6 10757 28.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Путинская труба Про эту самую путинскую трубу мы слышим который год – северный поток туда, северный поток сюда…

5 104 6 25181 28.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 163 6 41870 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 191 6 54539 24.11

Популярное за неделю

Новости

Из Высшей школы экономики внезапно уволили двух профессоров, которые критиковали состояние права в России Один из них, Геннадий Есаков, написал в Фейсбуке, что работал в вузе больше 9-ти лет…

5 15 6 42040
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 68 6 75639 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 14 6 4099 28.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 195 6 579351 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 279 6 114087 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9339523
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5096209

Сегодня в эфире