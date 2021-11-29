Мосгорсуд проведет предварительные слушания по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*

В организации уверяют, что в иске столичной прокуратуры сказано, что в материалах центра присутствуют признаки оправдания деятельности международных террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в России. Кроме того, прокуратура считает, что правозащитный центр «Мемориал*», который власти включили в список НКО-иноагентов, неоднократно нарушал требования законодательства в этой области. В частности, там якобы скрывали факт причастности к иноагентам.

Претензии к «Мемориалу» у властей возникают уже не в первый раз. В общей сложности организация выплатила уже больше 6 миллионов рублей штрафов, назначенных судом. Хотя сами сотрудники и руководство «Мемориала» не признают указанные претензии.

О невиновности «Мемориала» говорит и общественность. Так, на сайте Change.org была создана петицию в их поддержку, а в социальных сетях популярна картинка с надписью «Мы – Мемориал», которую пользователи ставят себе на заставку аккаунта.

На прошлом заседании Мосгорсуда к зданию приехали активисты и единомышленники, чтобы поддержать центр. В свою очередь полиция усилила меры безопасности.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.