Итальянская служба береговой охраны отчиталась о спасении порядка 250 мигрантов

Они терпели бедствие в море на юге страны. Спасательная операция была проведена в ночь на воскресенье и продолжалась более 16 часов, сообщает агентство ТАСС. Среди спасенных более 40 несовершеннолетних, в том числе новорожденный.

По подсчетам итальянского МВД, за год в страну по морю прибыли более 60 тысяч мигрантов – вдвое больше, чем в прошлом году и в шесть раз больше. Чем в 2019.