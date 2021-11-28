В Чечне в школьную программу включили книгу, посвященную первому президенту республики

Учебное пособие под названием «Путь, озаренный светом», изучают ученики 9-11 классов как дополнительный материал по российской истории. В нем изложено политическое и духовное наследие отца нынешнего руководителя региона Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. Об этом сообщает телеканал ЧГТРК «Грозный». Автор учебника – начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции местного МВД Амруди Эдилов.