В Чечне в школьную программу включили книгу, посвященную первому президенту республики

Учебное пособие под названием «Путь, озаренный светом», изучают ученики 9-11 классов как дополнительный материал по российской истории. В нем изложено политическое и духовное наследие отца нынешнего руководителя региона Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. Об этом сообщает телеканал ЧГТРК «Грозный». Автор учебника – начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции местного МВД Амруди Эдилов.
2021-11-28T23:09:01+03:00
2021-11-28T23:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:09, 28 ноября 2021
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