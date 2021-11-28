Таиланд планирует развивать криптотуризм

Туристическое управление страны сотрудничает с национальными регуляторами и местной криптовалютной биржей, чтоб выпустить цифровые токены, сообщает агентство Bloomberg. Власти считают, что люди, которые разбогатели на криптовалюте, могут пожелать потратить накопленное в Таиланде без необходимости обменивать ее или платить налоги.

Пока власти не признают криптовалюту в качестве платежного средства. Однако есть надежда, что криптотуризм поможет возместить хотя бы часть из 80 миллиардов долларов, которые туристическая индустрия потеряла из-за пандемии.

