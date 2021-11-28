После сбоя на сайте ЦИК, число партий, проходящих в парламент Киргизии, уменьшилось до пяти. Старейшая оппозиционная политическая организация «Ата-Мекен», которая, согласно обновленным данным, не прошла пятипроцентный барьер, не признала итоги голосования и потребовала ручного пересчета. В ЦИК заверяют, что сбой был только в системе изображения, но не в системе подсчета.

На выборах в Киргизии после обработки большинства бюллетеней, лидируют три провластные партии. Всего же в новый состав парламента проходят пять партий, одна – оппозиционная.

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов отметил «Эху», что парламентские выборы в Киргизии закончились без больших потрясений. По словам Дубнова, в новом парламенте Киргизии не будет женщин по одномандатным округам, а также среди победителей в одномандатных округах нет ни одного русскоязычного депутата