В НАТО предупредили о санкциях в случае применения Россией силы на украинской границе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что последствия будут схожи с теми, что наступили после крымских событий. Тогда союзники НАТО и Евросоюз ввели жесткие финансовые и экономические меры против Москвы – слова Столтенберга приводит агентство РИА «Новости».

Российский президент ранее высказал убеждение, что запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Украине современного вооружения и проведением провокационных маневров. По оценкам Киева, ситуация с размещением российских войск на украинской границе сейчас не ухудшилась по сравнению с той, что была этой весной.