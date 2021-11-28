Стендап-комику Руслану Белому в ряде городов запретили проводить концерты

В интервью YouTube-каналу Владимира Бухарова артист сказал, что из пяти запланированных выступлений, отменились три. При этом лишь в одном случае – в Петербурге – было дано официальное объяснение о том, что это решение местных властей. Белый связывает запреты с тем, что кому-то могли не понравится его ролики на YouTube c шутками про власть.
2021-11-28T22:05:12+03:00
2021-11-28T22:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 28 ноября 2021
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