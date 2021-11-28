Премьер-министр Израиля разрешил отслеживать геолокацию зараженных новым штаммом коронавируса. Этим займется Служба общей безопасности страны. Определять местонахождение инфицированных планируют с помощью мобильных телефонов. Эта мера будет действовать до 2 декабря, сообщает канцелярия главы правительства. При этом власти отметили, что спецслужба не будет контролировать соблюдение карантина.

Новому штамму коронавируса присвоили букву греческого алфавита «омикрон». Изначально он был выявлен в южноафриканских странах, однако уже успел распространится по миру.

В Роспотребнадзоре заверили, что омикрон-штамм в стране пока не обнаружен. При этом ранее сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый допустил, что инфекцию уже могли завести туристы, вернувшиеся из Египта.