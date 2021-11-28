Сеть магазинов «Перекресток» потребовала от торговых центров отказаться от индексации арендных ставок

В письме, выдержки из которого приводит газета «Коммерсантъ», ритейлер отмечает, что пандемия ускорила переход розничной торговли в онлайн-пространство и поставило под вопрос будущее традиционных магазинов. В компании призвали к «справедливому снижению арендной нагрузки». Причиной ультиматума, отмечает издание, мог стать обсуждаемый сейчас законопроект об обязательном введении QR-кодов.

При этом торговые центры и сами говорят, что оказались в тяжелом положении из-за снижения трафика на фоне антикоронавирусных ограничений. Представители отрасли ранее просили президента отменить на время действия QR-кодов налог на имущество и заморозить выплаты процентов по кредитам.