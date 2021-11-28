Бывший советник российского президента предложил добывать водород из недр Земли. Соответствующее письмо Сергей Глазьев – ныне министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике – направил главе правительства. Премьер уже поручил проработать это предложение, пишет газета РБК.

Сейчас водород производят из газа, угля или воды. Однако Глазьев указывает на гипотезу советского геолога Владимира Ларина, согласно которой, находящийся в ядре планеты водород в районе крупных тектонических разломов земной коры выделяется на поверхность, где его можно добывать в огромных количествах.