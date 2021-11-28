Комик Руслан Белый рассказал об отмене концертов по требованию властей

В интервью YouTube-каналу Владимира Бухарова артист связал это с выходом двух концертов на видеоплатформе, в которых присутствовали политические шутки. По словам Белого, организаторы говорили ему о негласном запрете на его выступления. Лишь в одном случае – в Петербурге – было дано официальное объяснение о том, что концерт не согласован городским комитетом по культуре.