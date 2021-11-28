Полиция Германии закрыла нелегальный прививочный пункт

Как передает телеканал Welt, он находился в аэропорту города Любек. Правоохранители обратили внимание на очередь у здания аэровокзала из 80 человек, и еще 150 человек внутри. Они хотели сделать прививку, которую самостоятельно разработал немецкий предприниматель и медик Винфрид Штекер. Препарат его изготовления не был зарегистрирован, однако специалисты из клиники «Шарите» подтвердили его эффективность.

Порядка 50 человек в аэропорту успели привиться. Полиция конфисковала образцы вакцины, использованные шприцы и списки вакцинированных, а также переписала личные данные присутствующих.