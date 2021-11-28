Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью третью партию матча за мировую шахматную корону. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Следующая игра пройдет во вторник.

Матч в Дубае состоит из 14 партий. В случае ничейного счета после них назначат тай-брейк, в котором претенденты на чемпионство сыграют 4 партии с укороченным контрольным временем. При необходимости, после этого, чтобы выявить победителя, проведут 4 партии блица и так называемый «армагеддон» — мини-поединок, где белые имеют преимущество по времени, но обязаны побеждать.