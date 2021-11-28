Умер бывший замглавы ФСИН Николай Баринов. Ему было 62 года, написал в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

В 2019 году Баринова приговорили к 3,5 годам колонии и штрафу в почти миллион рублей по делу о коррупции. По версии следствия, он неоднократно получал взятки от подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты-2». Баринов признал вину и заключи сделку со следствием. По данным Хинштейна, год назад он вышел на свободу.