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19:38, 28 ноября 2021

Умер бывший замглавы ФСИН Николай Баринов

Умер бывший замглавы ФСИН Николай Баринов. Ему было 62 года, написал в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.
В 2019 году Баринова приговорили к 3,5 годам колонии и штрафу в почти миллион рублей по делу о коррупции. По версии следствия, он неоднократно получал взятки от подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты-2». Баринов признал вину и заключи сделку со следствием. По данным Хинштейна, год назад он вышел на свободу.


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