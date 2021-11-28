Украина, по подсчетам ООН, стала одним из лидеров по сокращению населения. В докладе международной организации под названием «Демографические процессы» основными причинами называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянно растущую миграцию. По оценкам экспертов, к 2050 году население Украины может снизиться до 35 миллионов человек.

Ранее в российском Совбезе обвинили Запад в разрушении экономики Украины и спрогнозировали усиление миграционных процессов.