Китайский ученые спрогнозировали «колоссальную» вспышку коронавируса в случае открытия границ. Согласно выводам математиков Пекинского университета, которые приводит журнал Forbes, если власти откажутся от политики «нулевой терпимости» и будут следовать американской тактике борьбы с пандемией, ежедневный прирост зараженных в Китае будет превышать 600 тысяч человек. Ученые считают, что КНР не может позволить себе отменить ограничения на поездки без более эффективных прививок или специальных методов лечения.

Накануне Китай сообщал о 23 новых случаях заражений – это один из самых низких показателей в мире.