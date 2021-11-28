Киргизского депутата задержали по делу о попытке захвата власти. По версии следствия, Бакытбек Жетигенов и его коллега, лидер общественного объединения «Гармония народа» Аскат Темралиев, намеревались после парламентских выборов устроить массовые беспорядки, которые должны били закончиться переворотом. Как сообщает агентство «24», сейчас политик находится в СИЗО.

На выборах в Киргизии после обработки большинства бюллетеней, по данным ЦИК, лидируют три провластные партии. Всего же в новый состав парламента проходят шесть партий, две из них оппозиционные.