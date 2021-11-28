Таиланд намерен выпустить свою собственную криптовалюту

Цифровые токены будут в первую очередь предназначаться для туристов, рассказал глава Туристического управления. По его словам, если государство признает виртуальные деньги и выпустит собственные, то в страну могут приехать люди, которые ранее разбогатели на криптовалюте. Таким образом правительство попытается возместить около 80 миллиардов долларов недополученных доходов в результате пандемии.

Как ожидается, использовать криптовалюту в Таиланде можно будет без необходимости обмена, кроме того, она не будет облагаться налогом. Соответствующие переговоры с Комиссий по ценным бумагам и биржами, Банком Таиланда и крупнейшей национальной криптовалютной биржей уже ведутся. Первые результаты должны появиться уже в следующем году.

По оценкам главы Туристического управления, эти меры помогут привлечь не менее миллиона туристов с высокими доходами.

Из-за пандемии коронавируса Таиланд был закрыт для туристов больше года назад и только с прошлого месяца возможность посетить страну появилась у привитых путешественников.