В Чеченских школах начали изучать биографию первого президента республики Ахмата Кадырова

Её включили в программу как дополнительный материал к истории России. Пособие под названием «Путь, озарённый светом», сейчас изучают учащиеся 9-11-ых классов школ республики. В нём, как передаёт ЧГТРК «Грозный», изложено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова. В репортаже сказано, что значительная часть текста посвящена истории того, как сбылась главная мечта первого президента — «оградить свой народ от бед и войн».

Написал пособие начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Как сообщает «Радио свобода», признанное российскими властями СМИ-иностранным агентом, в полиции он служит с 2018-ого, а до этого занимался розничной торговлей. Биография Ахмата Кадырова – первая его подобная работа. Полицейский сказал, что решил сделать это после совещания, на котором Рамзан Кадыров говорил о необходимости патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ахмат Кадыров возглавлял Чечню с 2000-ого года. В 2004-ом был убит в результате подрыва бомбы на стадионе «Динамо» в Грозном.