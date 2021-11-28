Африканский союз счел дискриминационными ограничения на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса

Сопредседатель альянса обеспечения вакцинами доктор Аяоде Алакиджа задалась вопросом, почему никто не изолирует Бельгию или Израиль и назвала это ксенофобией. Ее слова приводит агентство ТАСС.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения присвоила новому штамму греческую букву «омикрон» и назвала его «вызывающим опасения». После этого ряд стран, в том числе и Россия объявили о приостановке сообщения с южноафриканскими странами, где впервые выявили этот вариант вируса.

Председатель медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе сообщила, что главным признаком заражение новым штаммом коронавируса «омикрон» являются сильная усталость и головная боль, госпитализация заболевшим не требовалась. «Моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют угрозе. Обычных для коронавируса симптомов не было. Однако проведённые тесты показали, что у людей коронавирус, вызванный новым штаммом, получившим название «омикрон». При этом оказалось, что у заражённых не падал уровень кислорода в крови. Инфицированным «омикрон»-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня, всё это время они проводили дома». Кутзе добавила, что исследования нового варианта коронавируса находятся на ранней стадии, и о его поведении станет больше известно через две недели.