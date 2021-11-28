В Австралии женщина, пережидающая карантин в отеле, подожгла свой номер. Огонь уничтожил большую часть 11-этажного здания, передает агентство Reuters. Более 100 человек эвакуировали, по предварительным данным никто не пострадал.

Полиция рассказала, что женщина развела огонь под кроватью этим утром. Она пробыла в номере несколько дней и сообщала о неких проблемах, которые, по словам правоохранителей, решали местные власти. Злоумышленнице предъявлено обвинение в поджоге. За ее детьми присматривает полиция.