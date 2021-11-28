Житель Томска, под видом врача ухаживающий в ковидном госпитале за бабушкой, покинул Россию

Сергей Самборский рассказал сетевому изданию The Insider*, что перестал чувствовать себя в безопасности. Он перебрался в Тбилиси.

В конце октября томич жаловался на то, что в больнице за его родственницей не ухаживали, неправильно кормили и не давали пить. После того как его разоблачили, ему пришлось написать отказ от госпитализации и забрать бабушку домой, где она и умерла. Самборский жаловался в СК и Генпрокуратуру, а позже рассказал, что ему начали поступать угрозы.

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